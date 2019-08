Arrancaram as obras de requalificação do largo do Gimnodesportivo

A Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia (EMEP), iniciou quarta-feira, 14 de Agosto, as obras de requalificação da zona do largo do Gimnodesportivo, numa parceria com a com a direcção daquela infra-estrutura desportiva Segundo a EMEP, o objectivo é melhorar a qualidade do espaço público, criando zonas de passagem e de permanência e garantindo uma melhor mobilidade urbana. "A zona será também arborizada, transformando-se num espaço agradável tanto para a circulação de peões, como para os desportistas que frequentam diariamente o local", lê-se na página oficial do EMEP. Segundo a mesma fonte, o local passará a ter maior acessibilidade, com a construção de rampas de acesso ao Gimno e entrada e saída de emergência para ambulância, eliminando-se o estacionamento em cima dos passeios.