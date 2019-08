SINTSEL diz-se discriminado pelo governo

Sindicato Nacional de Agentes de Segurança Pública e Privada, Serviços, Agricultura, Comércio, Pesca e Afins (SINTSEL) acusa o Governo de Descriminação ao impedir a sua participação no Encontro Tripartido sobre os Estudos do melhoramento das condições de trabalho dos vigilantes.

Segundo o presidente da SINTSEL, Manuel Barros, o Governo tem impedido a participação do sindicato no Encontro Tripartido, denunciando uma postura “discriminatória”.

“Exigimos o direito de participar no próximo encontro em Setembro, tendo em conta que somos o único Sindicato em Cabo Verde que representa os vigilantes até ao presente momento”, afirmou.

Manuel Barros avança que a segurança dos vigilantes é uma das preocupações do sindicato, já que os mesmos têm sofrido ataques de vândalos nos seus postos de trabalho.

“No passado dia 10 de Agosto, no turno de trabalho das 02:30 de madrugada, um vigilante foi atacado e quase perdeu a vida no seu posto, em Achada Grande Frente”, informou, exigindo mais protecção por parte das entidades patronais e do Governo.

O SINTSEL reclama da demora na publicação do estatuto, exigindo uma resposta urgente por parte do Ministério da Justiça e Trabalho e do Ministério Público, instituição onde se encontram os estatutos, segundo a Direcção Geral do Trabalho (DGT).

“Até à presente data, apesar de várias tentativas junto a DGT, no sentido de proceder à publicação, uma vez que todas as correcções já foram feitas, continuamos aguardando, sine die, pela publicação”, disse.

O Sindicato Nacional de Agentes de Segurança Pública e Privada, Serviços, Agricultura, Comércio, Pesca e Afins foi criado a cerca de 4 meses na Conferência Constituinte, no dia 23 de Abril de 2019 e não é o segundo sindicato a reclamar a demora na publicação do estatuto. Recorde-se que o Sindicato Nacional dos Condutores Profissionais (SINCOP) afirmou, no dia 23, que há 3 meses espera pela publicação do seu estatuto.