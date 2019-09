Isaura Gomes defende maior participação nas actividades associativas e em momentos de vida política

A ex-presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Isaura Gomes, defendeu este sábado que as pessoas devem não só participar na vida social da ilha, mas também nas actividades associativas e em momentos de vida política.

Isaura Gomes, que falava durante a abertura oficial da 7ª edição do Festival Morajazz que celebra o Setembro – mês da Ribeira Bote- disse, manifestou, na qualidade de homenageada, a sua satisfação em ser distinguida, mas ressalvou que o que fez para a ilha de São Vicente “não foi nada de especial.”

“Fiz tal como um cidadão normal deve fazer. Deve participar não só na vida social da nossa ilha, mas também nas actividades associativas e em momentos de vida política,” afirmou a ex-autarca.

Apesar de não estar activa na política, Isaura Gomes disse que continua a exercer o seu dever de cidadã em actividades de cariz sociais e associativas. Isto porque, ajuntou, a sociedade deve estar cada dia mais atenta, mais participativa, porque “uma sociedade activa é sinal de uma democracia viva.”

Isaura Gomes aproveitou a ocasião para lembrar as pessoas que a 23 de Setembro de 1974, “num acto de valentia”, conseguiram impedir que tropas coloniais conseguissem entrar na Ribeira Bote.

Este acto histórico, frisou, deu origem às festividades do mês de Setembro na Ribeira Bote e do Festival Morajazz.

Igualmente, enalteceu o presidente da Associação Morajazz World Music Festival, Manuel Cabral (Manu Rasta), que esteve ausente da abertura oficial por motivos de saúde.

Segundo a secretária da Associação Morajazz World Music Festival, Hirondina Lima, esta edição do evento homenageia Isaura Gomes por ser considerada “uma cidadã exemplar” que “muito tem contribuído” para o desenvolvimento da ilha, mas também para reconhecer a sua “excelente contribuição” na área da saúde e na área social.

“Ao longo de todas as edições, em comemorações no mês de Setembro, sempre temos contado com o seu apoio na realização de feiras de saúde, todos os anos, enquadradas no nosso plano de actividades, bem como alguma ajuda financeira dentro das suas possibilidades,” justificou a mesma fomente, que realçou que a associação tem Isaura Gomes como “uma parceira” no cumprimento do seu plano de actividades.