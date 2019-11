O Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, recebeu esta terça-feira a visita de uma equipa de técnicos americanos, para a apresentação do projecto de apoio atribuído ao Banco de Urgência de Pediatria do Hospital Agostinho Neto (HAN).

De acordo com uma nota do Ministério da Saúde e da Segurança Social, a equipa de técnicos americanos é formada por pintores, carpinteiros, enfermeiros e veteranos de Massachusetts que estarão durante uma semana no hospital para apoiar em obras de reparação e pintura da pediatria do hospital.

“Trata esta de uma parceira conjunta com Câmara Municipal de Boston que acontece no âmbito da visita do Presidente Marty Wash a Cabo Verde, efectuado no mês de Fevereiro deste ano”, informa a nota.