“Tapete Voador” visita crianças da pediatria do Hospital Baptista de Sousa

As crianças da pediatria do Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, receberam hoje uma sessão de ‘contação de estórias’, no âmbito da festa de Natal das crianças no hospital. A animação contou com a presença de contadores do projecto Tapete Voador.

Dulce Semedo, enfermeira-chefe da pediatria, destaca a relevância de, em particular nesta quadra festiva, proporcionar um ambiente diferente às crianças internadas. “É um incentivo grande porque as crianças estão fora do seu ambiente familiar, fora das suas casas, estão num ambiente hospitalar, então fazemos de tudo para lhes proporcionar um ambiente diferente”, afirma. Na mesma linha, Janaína Alves, do elenco do Tapete Voador, sublinha a importância deste tipo de animação para quem está hospitalizado. “Este é o terceiro ano que fazemos animação, para mim serve como uma forma de colaborar nesta altura do ano. Queria fazer mais. Acho que é importante vir sempre porque não é muito agradável estar no hospital nesta altura, sempre se traz um ânimo maior e se dá força principalmente aos pais que estão com as crianças. Tentamos trazer um sorriso”, refere. As actividades de Natal na pediatria do Hospital Baptista de Sousa decorrem até ao dia 7 de Janeiro.

