Santa Catarina: Quadra natalícia com registo de uma morte por arma de fogo em Librão de Engenhos

Um jovem de 20 anos, de nome Anderson Semedo Gomes, foi morto a tiro na quarta-feira, na festa de Natal em Librão dos Engenhos, Santa Catarina, no interior de Santiago.

Segundo informações recolhidas junto das autoridades locais, o jovem, que morreu na sequência de um “tiroteio” decorrente de uma briga entre duas pessoas, em que ele não estava envolvido, residia na Cidade da Praia e foi passar a festa de Natal com familiares na localidade de Librão, onde nasceu.

O incidente terá acontecido por volta das 02:00 desta quarta-feira, 25 (Dia de Natal), num dos espaços de convivência dos moradores daquela localidade do interior de Santiago, que, de momento, não tem energia eléctrica e que por sinal não contava com a presença de agentes da Polícia.

Sobre a morte deste jovem santa-catarinense, uma fonte hospitalar disse à Inforpress que o corpo do mesmo deu entrada no Hospital Regional Santa Rita Vieira (HRSRV), em Santiago Norte, como óbito externo, tendo sido encaminhado para a Delegacia de Saúde de Santa Catarina, em Assomada, para trâmites legais.

A mesma fonte avançou que consta no boletim que o mesmo apresenta “ferida penetrante resultante de agressão de arma de fogo”, e que até ao momento não se sabe quem é o autor deste disparo, “supostamente acidental”, que matou este jovem.

Relativamente às entradas no Banco de Urgência do HRSRV nesta quadra natalícia, a direcção do hospital avançou que foram registados cinco ferimentos ligeiros, resultantes de acidentes de viação e agressões com arma branca e de fogo.

Por acidente de viação deram entrada três casos, mas todos com ferimentos ligeiros, e apenas um foi transportado para o Hospital Central da Praia, tendo em conta que não há em Santa Catarina especialidade de ortopedia. A mesma fonte diz terem dado entrada na estrutura de saúde dois pacientes, um vítima de ferimentos por arma branca e outra de fogo.