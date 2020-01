Yara dos Santos no Summit “Cabo Verde Investment and Economic Tour 2020”

A escritora e presidente da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde, Yara dos Santos, vai proferir uma conferência sobre “Comunicação: via para o Sucesso nos Negócios”.

Este evento acontece no próximo dia 29, na cidade da Praia, no âmbito do Summit “Cabo Verde Investment and Economic Tour 2020”.

Além da escritora, este evento contará com a presença de uma delegação empresarial internacional, formadas por altas personalidades e investidores com interesse em investir em vários sectores, nomeadamente, Turismo, Imobiliária, Agricultura, Telecomunicações e Construção Civil.

Este evento é promovido numa parceria entre a Viva Verde, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento e PALEDEC (Pan African Leadership and Entrepreneurship Development Centre).

Yara dos Santos tem proferido, nos últimos tempos, várias palestras e conferências tanto a nível do país como a nível internacional, nomeadamente, em Marrocos, Portugal, Holanda, Itália, França, Brasil e Estados Unidos da América, com incidência para o empoderamento dos jovens, das meninas e das mulheres, nas áreas de escrita, comunicação e liderança. A escritora é autora de seis obras literárias e foi já galardoada com várias distinções internacionais.