Praia acolhe curso de especialização em regulação e deontologia dos media

Profissionais da comunicação social começam esta terça-feira, 21, um curso de especialização em regulação e deontologia dos media, organizado pela Direcção-geral da Comunicação e pelo Instituto para as Políticas Públicas e Sociais (IPPS-IUL), de Portugal, entre outros parceiros.

O principal objectivo deste curso consiste, segundo a sua coordenação, em fornecer as ferramentas essenciais ao desenvolvimento da actividade de comunicação social em cumprimento das suas obrigações legais.

A mesma fonte entende ainda que a supervisão da actividade dos meios de comunicação social compreende garantir o respeito e a protecção do seu público, em particular o mais jovem e sensível, bem como os seus direitos, liberdades e garantias pessoais.

Para tal, prossegue, há que contribuir para promover o rigor, a isenção, a deontologia e a transparência na área da comunicação social.

As aulas, que acontecem até o próximo dia 31 de Janeiro, serão ministradas na Escola de Negócio e Governação da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), no Palmarejo.

Trata-se de uma acção que conta ainda com as parcerias da Autoridade Reguladora para a Comunicação Social de Cabo Verde (ARC), da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), da Entidade Reguladora para a Comunicação Social de Portugal (ERC), do Sindicato dos Jornalistas Portugueses e da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas Portugueses.

A cerimónia de abertura do curso, que terá lugar no dia 21 de Janeiro, terça-feira, às 9:00, no salão de banquetes do Palácio do Governo, será presidida pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.