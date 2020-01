Aviso aos Leitores

Por motivos de avaria registadas no provedor internacional de internet a Cabo Verde, a actualização do site do Expresso das Ilhas esteve suspensa desde as 16h28 de ontem.

Pedimos desculpas e agradecemos a vossa compreensão face a este constrangimento que nos ultrapassa. Retomaremos agora os nossos serviços.

