São Vicente em números

Assinalou-se, ontem, 22 de Janeiro, o dia do Município de São Vicente. Para marcar a data, o Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta alguns dados sobre a ilha.

O município conta com 83.467 pessoas residentes com uma idade média de 32,4 anos. São Vicente tem uma ligeira predominância do sexo masculino, com 50,9% do total de habitantes.

A taxa de alfabetização da população de 15 ou mais anos é de 88,4%, sendo que na faixa etária dos 15 aos 24 anos os alfabetizados chegam aos 98,5%. O número de agregados familiares é 26.310.

No que tange ao mercado de trabalho, a taxa de ocupação da população activa é de 54,1%. A taxa de desemprego atinge 10,2% da população.

Relativamente ao desemprego dos jovens com idade compreendida entre 15 e 24 anos, a taxa de desemprego sobe para 24,7%. Um em cada quatro jovens.

De acordo com os dados do INE, 91,5% da população da ilha tem acesso a electricidade, 69,5% tem acesso a água através da rede pública, 90,7% tem acesso à casa de banho e 92,8% usa gás para cozinhar.