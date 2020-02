Banco Comercial do Atlântico alerta para tentativa de “phishing”

O Banco Comercial do Atlântico (BCA) emitiu um comunicado alertando para uma tentativa de ‘phishing’ com recurso a “e-mails fraudulentos” enviados aos clientes.

Num comunicado enviado aos clientes, a instituição bancária esclarece que “vem circulando e-mails fraudulentos de criminosos usando o nome e o logo do BCA, e de outros bancos em Cabo Verde, pedindo a verificação de dados bancários de clientes”.

No mesmo documento, o BCA alerta que, por segurança, os clientes não devem fornecer quaisquer dados bancários via correio electrónico, telefone, sms, ou através de redes sociais, nomeadamente dados sobre o BCADirecto (Internet Banking).

“Os Códigos para aceder ao BCADirecto (Nome de Utilizador + Código de Acesso) e a Chave de Confirmação são para seu uso pessoal e são intransmissíveis, não devendo nunca ser transmitidos, mesmo que solicitados por pessoas que se identifiquem como colaboradores do BCA”, lê-se.

O BCA alertou, ainda, que ao receber mensagens com pedidos de confirmação de correio electrónico, de senhas/passwords, ou outros dados do Banco, o procedimento correcto é eliminá-las definitivamente e nunca abrir os links que nelas constam, e muito menos abrir os anexos que as acompanham.

“Phishing” é uma técnica de fraude online utilizada por criminosos no mundo da informática para roubar senhas de banco e demais informações pessoais, usando-as de maneira fraudulenta.