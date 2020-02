Comunidade cabo-verdiana em Itália sem registo de casos de coronavírus

O embaixador de Cabo Verde em Itália, Jorge Figueiredo Gonçalves, garante que não há registo de casos de Coronavírus na comunidade cabo-verdiana radicada nas regiões afectadas.

Em declarações à Rádio de Cabo Verde, Jorge Gonçalves afirmou que está a ser feito um trabalho articulado entre a embaixada, os consulados honorários e as associações de cabo-verdianos para a massificação de informações úteis.

A Itália tem o maior número de casos de coronavírus na Europa, com mais de 220 infectados e sete mortes até esta segunda-feira. No fim de semana, o país anunciou uma série de medidas drásticas para tentar conter o surto.

Nas regiões da Lombardia e Venetto, no norte do país, várias pequenas cidades estão isoladas sob um plano de quarentena. Durante as próximas duas semanas, 50 mil residentes não poderão sair das cidades sem uma permissão especial.

A comunidade cabo-verdiana em Itália é numerosa. Estimativas apontam para cerca de 20 mil cabo-verdianos naquele país europeu.