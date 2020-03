São Vicente: Clínica privada envereda para serviço médico-cirúrgico e maternidade

A clínica de saúde privada Urgimed, em São Vicente, lança na próxima terça-feira a primeira pedra para construção da clínica médico-cirúrgica e maternidade, em que a grávida terá à sua disposição quartos privados e semi-privados e acompanhamento.

Os sócios gerentes da instituição, segundo informações disponibilizadas pela direcção, decidiram expandir e complementar a oferta dos serviços através da criação da Urgimed Health Hospitality.

Com capital “100 por cento nacional”, o projecto, conforme a mesma fonte, vai contar com bloco operatório, unidade de recobro, internamento e maternidade, com duas salas de parto e apoio do bloco operatório para cesarianas programadas.

A maternidade, asseguram, vai dispor de quartos privados e semi-privados, “onde a grávida poderá ter assistência da sua médica ginecologista e acompanhamento do parceiro durante e após o parto”.

A Urgimed Health Hospitality prestará ainda, segundo a mesma fonte, serviços nas áreas de cirurgias gineco-obstetrícia, ortopedia, urologia, oftalmologia, cirurgia plástica, entre outras especialidades.

Segundo a direcção, “a chave do sucesso deste projecto assenta, essencialmente, nas características dos seus accionistas, médicos nacionais e da diáspora, com know-how e experiência profissional reconhecida”.

A apresentação do projecto acontece nesta terça-feira, 03 de Março, pelas 16:00, na Câmara de Comércio de Barlavento, seguido do lançamento na primeira pedra no Alto Santo António, subida de Cruz João Évora, pelas 17:00 e deverá contar com a presença do ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.