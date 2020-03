“Bolsa Cabo Verde Digital” vai financiar 100 jovens com bolsas de até 30 mil escudos

O Governo apresentou esta terça-feira, na Universidade Jean Piaget, na Cidade da Praia, o programa “Bolsa Cabo Verde Digital”, que visa financiar até 100 jovens com bolsas de até 30 mil escudos, por um período de seis meses.

Em declarações à imprensa, antes da apresentação do projecto, o secretário de Estado para Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, esclareceu que este programa vai financiar um total de 50 ‘startups’, tendo como público-alvo os jovens no último ano de licenciatura das áreas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

“Durante seis meses vamos dar 30 mil escudos a cada jovem que quer concretizar a sua ideia de negócio na área digital, para além de espaço para incubação de ideias (…) sem se preocupar com o custo da Internet e aconselhamento técnico”, explicou.

A ideia, segundo o governante, é que a valia dos projectos apresentados seja recompensada com um valor de apoio durante seis meses, de modo a serem concretizados.

Para se candidatar à essa bolsa Pedro Lopes informou que os interessados têm que inscrever na página do Governo (www.digital.cv), até 31 de Março.

Depois da Universidade Jean Piaget este programa vai ser apresentado nas outras instituições do ensino superior e em outras ilhas para que, conforme defendeu Pedro Lopes, todos os jovens possam beneficiar com o programa.

A Bolsa Cabo Verde Digital faz parte da Agenda Cabo Verde Digital, aprovada pelo Governo com base numa “nova visão nacional” para a banda larga e que aposta no dividendo digital e nos complementos analógicos transformando o país num Centro Digital, a ser concretizado em 2020.

O projecto, avaliado em cerca de 35 milhões de euros (3,8 milhões de contos), financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e com contrapartida do Estado de Cabo Verde em cerca quatro milhões de euros, é a visão do arquipélago como um Centro das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) preconizada para a IX Legislatura.

O projecto tem como objectivo contribuir para a diversificação económica e alavancar tecnologias digitais articuladas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) para o período 2018-2030 para sectores como saúde, educação, transporte, e um “acelerador eficaz” no sector de turismo.