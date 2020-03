Centro Comum de Vistos encerrado temporariamente

O Centro Comum de Vistos (CCV) estará encerrado temporariamente a partir desta terça-feira, 17, sem previsão sobre a data de reabertura.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, o CCV informa que estarão abertos apenas para entrega dos passaportes que ainda se encontram nas suas instalações. Este serviço mínimo de levantamento dos documentos tem o horário das 13h30 às 16h30.

O encerramento ocorre em virtude ao novo coronavírus. Neste contexto foram ainda canceladas as deslocações do CCV às ilhas de São Vicente, Sal e Boa Vista, agendadas para os dias 18 a 20 deste mês.

O anúncio foi divulgado pouco após a Comissão Europeia ter informado, esta segunda-feira, que pretende restringir, por 30 dias, as viagens não essenciais para a União Europeia (UE) para tentar conter a propagação do novo coronavírus e evitar pressionar mais os sistemas de saúde no espaço comunitário.