Cabo Verde entra em Situação de Risco de Calamidade (em actualização)

Reforço das medidas restritivas entra em vigor às 0h00 de amanhã, 27, e prolonga-se até 17 de Abril. Entre outras coisas, estão suspensas as ligações aéreas inter-ilhas, e as ligações marítimas excepto para transporte de mercadoria. Está a ser ponderada a declaração de Situação de Emergência.

As novas medidas foram anunciadas pelo Primeiro-ministro, na sua declaração ao país feita esta manhã no Palácio do Governo.

O primeiro-ministro anunciou hoje, após a reunião do gabinete de crise, que para combater a pandemia de COVID-19 entra em vigor o estado de calamidade.

“Em consequência”, explicou o primeiro-ministro, a partir de amanhã “são encerrados todos os serviços e empresas públicas, em todo o território nacional”.

“Conforme as situações permitirem, pode-se recorrer ao teletrabalho e ao trabalho a partir de casa, mas em nenhuma circunstância ficarão os trabalhadores prejudicados no seu vínculo laboral e no seu salário”.

Fora desta medida de encerramento, ficam, como explicou Ulisses Correia e Silva, “os serviços públicos essenciais e imprescindíveis nos domínios da saúde, da segurança e da protecção civil, serviços portuários e aeroportuários, serviços urgentes de registo nacional de identificação civil e serviços urgentes dos tribunais judiciais e outros que serão aprovados por Resolução do Conselho de Ministros ainda hoje”.

Quanto às escolas, vão manter-se encerradas até ao dia 17 de Abril.

O Primeiro-ministro disse ainda que esteve reunido esta manhã com o Presidente da República e durante o encontro Jorge Carlos Fonseca disse estar a ponderar a declaração do Estado de Emergência em Cabo Verde. “O governo apoia” esta decisão do Presidente da República, disse Ulisses Correia e Silva durante a declaração que fez, esta manhã, ao país.