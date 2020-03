Morreu André Afonso, antigo líder parlamentar do MpD

O ex-líder parlamentar do MpD faleceu na manhã de hoje, na Cidade da Praia, vítima de doença prolongada.

André Afonso foi Deputado Nacional do MpD em três legislaturas (1991-2006), membro da Direcção do Grupo Parlamentar e líder do Grupo Parlamentar do MpD.

“Nesta hora difícil, para a família, quero dizer-vos que comungamos a mesma dor e tristeza pela partida de um bom ser humano e de um ilustre defensor da democracia”, lê-se na nota de pesar do Movimento para a Democracia.

“Militante que esteve presente desde a fundação do Partido e que foi um membro fundamental na consolidação do Movimento para a Democracia, André Afonso foi Deputado Nacional do MpD nas três primeiras legislaturas (1991/2006) pós democracia”, destaca ainda a nota de imprensa.

André Afonso foi presidente da Comissão Especializada de Assuntos Jurídicos, Constitucionais, Reforma do Estado e Direitos Humanos, líder do Grupo Parlamentar do MpD em duas ocasiões, de 1995 e 2004-2006.

A nível partidário, foi membro da Direção Nacional e da Comissão Política do MpD, durante o período de 1991 a 2006.

“Homem de fino trato, um cidadão atento e interventivo, tribuno exemplar com uma excelente capacidade de retórica, André Afonso viveu o seu tempo e deu um valioso contributo à nossa democracia. O MpD reconhece e agradece o contributo valioso dado ao Partido e ao país, pelo cidadão André Lopes Afonso e, nesta hora difícil, associa-se à dor da família a quem envia os pêsames e a solidariedade”, refere o comunicado do secretariado do Movimento para a Democracia.