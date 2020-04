Coronavírus: O dia em revista

Um dia depois de confirmar o 7ºcaso de Covid-19 em Cabo Verde, o ministro da Saúde fez saber que as responsabilidades na condução do caso de infecção em Mindelo, serão alvo de inquérito para apurar as responsabilidades.

Segundo informações avançadas por Arlindo do Rosário, com base nas informações que, disse, lhe foram enviadas pela delegacia de saúde e pela direcção dos Hospital Baptista de Sousa (HBS), estas instituições "reconhecem que terá havido falhas na condução do processo".

Mais: uma centena de pessoas foi colocada em quarentena em São Vicente. São profissionais de saúde do HBS e de uma clínica privada, que tiveram contacto com a cidadã chinesa, o primeiro caso confirmado na ilha de Monte Cara.

Na conferência diária sobre a Covid-19, realizada este domingo, Arlindo do Rosário informou que o primeiro caso positivo registado em São Vicente, tem um quadro clínico com “francas melhorias” e novas amostras chegam à Cidade da Praia, ainda hoje, para análises.

Neste momento, conforme o governante, o país possui "cerca de 50 ventiladores" e até meados de Abril "esse número poderá chegar a 120".

Na mesma ocasião avançou que as 8 amostras de casos suspeitos na Boa Vista deram resposta negativa". Entretanto há mais duas amostras da Boa Vista e sete de São Vicente.

107 trabalhadores que estavam, há 16 dias, em quarentena no hotel Riu Palace, na ilha de Boa Vista, saíram este Sábado do estabelecimento hoteleiro depois de serem avaliados por uma equipa médica.Porém, passarão a ser observados, a partir das suas residências, por um período de 14 dias.

O presidente e director executivo da Cabo Verde Airlines (CVA), Erlendur Svavarsson, avançou a Lusa que a companhia aérea realizou seis voos de repatriamento, com 763 passageiros de várias nacionalidades, apesar da suspensão da actividade comercial desde 18 de Março.

Numa circular publicada este Sábado, o Instituto Marítimo Portuário (IMP) fez saber que proibiu o desembarque de tripulações de navios de cargas nacionais em todas as ilhas. O objectivo é evitar ao máximo o contacto com os agentes marítimos, estivadores, prestadores de serviços ao navio e com as autoridades.

COVID-19 no Mundo

Portugal termina hoje o dia com 295 vítimas mortais. O número representa um aumento de 29 vítimas mortais nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados é agora de 11.278, no Sábado eram 10.523.

A Itália registou mais 525 mortes em 24 horas, o crescimento mais baixo das últimas duas semanas. Pelo segundo dia consecutivo, desceu também o número de pessoas nos cuidados intensivos.

O governador de Nova Iorque anunciou mais 594 mortes no Estado, em 24 horas.

No Reino Unido o número de vítimas mortais é superior a 600.

Números

Ao fim da tarde deste domingo, contabilizavam-se 1.260.145 casos de infecção em todo o mundo, 260.032 dos quais recuperados e 68.437 óbitos.