CNPS faz pagamento das pensões aos idosos nos seus concelhos

O Centro Nacional de Pensões Socias (CNPS) está a fazer o pagamento das pensões aos idosos nos seus concelhos, para evitar as aglomerações de pessoas em frente aos postos dos Correios.

Por motivos de segurança, esta medida não contempla os grandes centros urbanos como cidade da Praia, Assomada, Mindelo e Espargos (Sal),

Segundo a presidente do Centro Nacional das Pensões Socais, Elizandra de Pina, o Posto Móvel é uma medida implementada pelo centro para evitar a deslocação dos pensionistas aos Correios, tendo em conta que essas pessoas são as mais vulneráveis à pandemia da COVID – 19.

Mas para os pensionistas da cidade da Praia, Assomada, Mindelo e Espargos (Sal), os pagamentos são feitos de acordo com o calendário divulgado pelos correios.

“Nos grandes centros urbanos, essa possibilidade foi estudada, mas entretanto não avançou, por questões de segurança”, afirma Elizandra de Pina, apelando aos pensionistas que respeitem o calendário divulgados pelos Correios para se evitar a aglomeração de pessoas.

Elizandra de Pina apela ainda aos pensionistas com conta bancária para entrarem em contacto com o CNPS, através do número 5163002, para procederem ao reconhecimento dos seus dados bancários, e assim evitarem as filas de espera e receberem as suas pensões sem grandes constrangimentos.