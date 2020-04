Protecção Civil retoma vigilância em todas as praias da ilha do Maio

A Protecção Civil retomou na noite de sexta-feira, 24, a vigilância em todas as praias da ilha, após a suspensão por alguns dias, como forma de interditar a entrada de embarcações vindas das outras ilhas.

De acordo com a edilidade maiense, esta retoma vem na sequência de uma articulação com a Delegacia de Saúde, Esquadra da Polícia Nacional e Delegação do Instituto Marítimo e Portuário, e que graças a isso vai ser prolongando, por mais alguns dias, a vigilância nas praias da ilha, executada por bombeiros voluntários da ilha.

No mesmo sentido, a autarquia apela ao contributo de todos, “vigiando e denunciando, com seriedade e responsabilidade”, a permanência de qualquer embarcação suspeita ao longo de toda a costa marítima da ilha.

Igualmente apela à serenidade de todos e ao escrupuloso cumprimento das normas de distanciamento social e de higiene individual, indispensáveis na prevenção da pandemia da COVID-19.

Circula a informação, no seio da comunidade maiense, de que uma embarcação de boca aberta zarpou da ilha da Boa Vista em direcção a ilha do Maio, pelo que o apelo da Protecção Civil tem sido para contactar as autoridades responsáveis para se evitar entrada de pessoas sem a devida autorização.

A preocupação é extensiva às embarcações provenientes da ilha de Santiago que aportam a ilha e que neste momento estão proibidas de sair daquela ilha.