NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Gerência do Minimercado Almada Tavares, em respeito aos seus estimados clientes, colaboradores e público em geral, e no estrito cumprimento do princípio de bem informar a todos, vem, por esta forma, esclarecer o seguinte:

1- Infelizmente, está a circular nas mais diversas plataformas e meios de comunicação social, sobretudo redes sociais e jornais online, informações que não correspondem, de todo, a verdade, dando conta que o Minimercado Almada Tavares foi encerrado pelas autoridades sanitárias.

2- As notícias que correm não mencionam de forma expressa o “Minimercado Almada Tavares” é verdade. Mas, por dedução e de uma forma que acreditamos ser pouco digna, o bom nome da nossa empresa acabou sendo envolvido.

3- O nosso compromisso com a verdade nos obriga a afirmar que em momento algum, destaca-se em MOMENTO ALGUM, o Minimercado Almada Tavares foi encerrado ou obrigado a encerrar pelas autoridades sanitárias.

4- Desde sempre e com mais afinco neste momento de pandemia, o Minimercado Almada Tavares se propôs a cumprir todos procedimentos de proteção e higienização, designadamente fornecimento de equipamentos de proteção individual aos funcionários (máscara facial, luvas, álcool gel), disponibilização de recipientes de lavagem das mãos à entrada do minimercado e limpeza no horário do almoço e após encerramento de todas as instalações da empresa.

5- Na verdade, o Minimercado Almada Tavares e as autoridades sanitárias têm vindo a colaborarem-se ao longo do tempo e, neste momento complicado para todos nós, essa colaboração, como é desejável, tem sido mais próxima.

6- Foi precisamente com base nessa colaboração salutar e, nos dias que correm, cada vez mais necessária com as autoridades sanitárias que o Minimercado Almada Tavares as contactou para saber como proceder face à situação de um funcionário eventualmente suspeito do novo coronavírus – o COVID-19.

7- Todas as recomendações PREVENTIVAS das autoridades, sublinhamos PREVENTIVAS, foram prontamente postas em prática, designadamente a dispensa imediata do funcionário visado e dos demais que provavelmente o tenham contactado.

8- Ainda, as recomendações das autoridades vieram no sentido de se proceder à uma limpeza profunda nas instalações do Minimercado Almada Tavares antes deste ser aberto ao público.

9- Foi nesta oportunidade que a Gerência do Minimercado Almada Tavares decidiu UNILATERALMENTE encerrar por dois dias – 7 e 8 de maio – as suas atividades por forma a permitir satisfatoriamente a limpeza por um lado e, por outro, reorganizar-se internamente.

10- Mais informamos que o funcionário visado, virtude das suas funções, raramente adentrava no espaço destinado à venda e circulação de clientes.

11- Aproveitamos o ensejo para apelar aos órgãos de comunicação social uma certa dose de contenção no momento de propalar notícias que não correspondem a verdade.

12- Por fim, dependendo da evolução deste infeliz episódio, não está descartada a possibilidade acionar judicialmente os responsáveis.

13- A Gerência do Minimercado Almada Tavares informa ainda que não se deixa estremecer e que continuará firme e forte no seu propósito e vocação de bem servir a todos e não medirá esforços quando o assunto é salvaguarda da saúde dos seus clientes e público em geral, podendo inclusive alargar o período de encerramento voluntário por tempo a que se revelar necessário.

Fiquem bem e fiquem em casa, cumprindo as orientações das autoridades nacionais.

São Filipe, aos 7 dias do mês de maio de 2020.

O Gerente do Minimercado Almada Tavares

Edilson Mário Mendes Tavares