Autoridades assinam protocolo para implementação da Linha Verde de Comunicação de Ocorrências Marítimas

O governo assinou um protocolo entre várias entidades para a implementação de uma Linha Verde de Comunicação de Ocorrências Marítimas (LVCOM) da rede telefónica nacional para o apoio às operações de fiscalização, inspecção e apoio às operações de busca e salvamento.

Segundo uma nota do governo, a LVCOM visa abranger num único sistema as notificação das várias estruturas com responsabilidades partilhadas no sector marítimo, de modo a garantir que qualquer utilizador de um telefone, da rede fixa ou móvel em emergência, em presença de uma ocorrência grave nas actividades pesqueiras ou de qualquer acto ilícito, possa dispor de um serviço de comunicação eficiente e eficaz.

Neste contexto, foi celebrado um Protocolo de Cooperação entre a Inspeção Geral das Pescas do Ministério da Economia Marítima, a Guarda Costeira de Cabo Verde, o Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, o Instituto Marítimo e Portuário e o Comando da Polícia Marítima.

Isso para estabelecer e definir os princípios que irão reger a atuação e responsabilidades partilhadas entre as entidades signatárias, no âmbito das atuações articuladas e estruturadas, em caso de ocorrência de acidentes e incidentes, ações de busca e salvamento, ou verificação de irregularidades ou ilegalidades em actividades pesqueiras, entre outras.

De acordo com a mesma fonte o sistema LVCOM, bem como todos os seus meios técnicos, materiais e humanos necessários para o seu funcionamento, localizar-se-á na sala de operações do Centro Conjunto de Coordenação de Busca e Salvamento, em Mindelo.