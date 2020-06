Dia Mundial do Ambiente: Cabo Verde empenhado na conservação da biodiversidade nacional

Este ano, as comemorações do Dia Mundial do Ambiente têm como foco o papel crucial da biodiversidade.

O Ministério da Agricultura e Ambiente disse, na sua mensagem alusiva a este dia, que há actualmente cerca de um milhão de espécies de plantas e animais em perigo de extinção, em todo o mundo.

A comunidade científica internacional enfatiza esta situação, chamando a atenção de todos sobre esta crise na biodiversidade e emergência climática. “A maioria dos governos reconhece esta crise ambiental sem precedentes, com um grande número de espécies à beira da extinção, enquanto as temperaturas globais continuam a aumentar e o clima a mudar”.

Este ano vai proporcionar ao mundo uma grande oportunidade de entendimento sobre a agenda ambiental para a década, sendo que o objectivo é reverter esta situação dramática.

Com efeito, celebra-se o início da Década das Nações Unidas para o Restauro dos Ecossistemas (2021-2030), uma iniciativa para reforçar a recuperação dos ecossistemas degradados.

Segundo a mesma fonte, Cabo Verde conta com mais de sete mil espécies descritas, sendo 51% espécies marinhas e 49% terrestres.

“Cada um de nós tem um papel a desempenhar para a sua preservação e valorização. Para além das acções concretas de conservação da natureza, há que promover, cada vez mais e através do processo educativo, mudanças de atitudes e práticas que elevam a nossa consciência ecológica e o compromisso intergeracional na preservação do ambiente”, lê-se nota.

Conforme a mesma fonte, todos nós devemos ter a consciência que dependemos de ecossistemas saudáveis para nossa própria sobrevivência. “O momento é de agir, de forma eficaz, para mantermos o nosso país na rota da sustentabilidade”.

O MAA avisa que o Governo de Cabo Verde está convicto de que só uma política ambiental forte e comprometida pode travar a perda da biodiversidade e preservar a natureza. E reconhece o seu papel central na protecção do ambiente, promovendo as acções e as parcerias úteis em prol da protecção dos espaços naturais.

“Tendo em conta as caraterísticas intrínsecas de um pequeno estado insular marcado pela vulnerabilidade dos ecossistemas, Cabo Verde vem implementando uma forte agenda ambiental, que integra a consolidação da Rede Nacional de Áreas Protegidas, a Estratégia Nacional e Plano de Acção da Biodiversidade no horizonte 2030, o Plano Nacional de Conservação das Tartarugas Marinhas e dos Corais, o Plano de Acção para Conservação das Aves Marinhas, entre outros instrumentos que mostram o compromisso nacional com a protecção do ambiente e salvaguarda da diversidade biológica”, frisa.

No âmbito desta agenda, avança que a Assembleia Nacional vai receber, proximamente, para a apreciação o terceiro Livro Branco sobre o Estado do Ambiente em Cabo Verde. Também contamos com a declaração das ilhas do Maio e do Fogo como Reserva Mundial da Biosfera da UNESCO ainda este ano. "Efectivamente, devemos orgulharmo-nos da comunicação recebida do Secretariado do Programa Homem e Biosfera da UNESCO, que nos informa que o Comité Consultivo Internacional para as Reservas da Biosfera (IACBR) recomendou a aprovação das nossas duas candidaturas".

O MAA sublinhou que se tudo correr bem, tal como aconteceu com a morna, o Maio e o Fogo serão declarados Reserva Mundial da Biosfera da UNESCO, em Novembro de 2020, durante a 32ª Sessão do Conselho Internacional de Coordenação do Programa Homem e Biosfera (MaB-ICC). "Neste Dia Mundial do Ambiente, juntemos as forças para a conservação da natureza, colocando no centro a biodiversidade".