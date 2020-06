ASA sem procissão de Santo António e Tabanka para assinalar festas juninas

O bairro de Achada Santo António (ASA) que tem como patrono “Santo António” e o ritual de Tabanka como uma das principais festas tradicionais do mês de Junho ficará este ano sem estas celebrações devido à situação da pandemia.

Em declarações à Inforpress, o pároco da Igreja Nossa Senhora do Socorro, Padre José Constantina Bento, disse que as igrejas estão a cumprir ordens que indicam que as festas de romaria que juntam muita gente devem ficar adiadas até passar a situação de pandemia.

“A celebração de Santo António, por ser uma festa popular, será adiada e, estamos a pensar que em Outubro teremos a possibilidade de programar uma celebração”, explicou.

No entanto, o facto da celebração de Santo António acontecer no dia 13 de Junho, o padre José Constantino Bento salientou que não pode ser esquecida, pelo que vai rezar, nesse dia, uma missa onde, apenas um terço da capacidade do salão paroquial, pode ser ocupado.

Já o presidente da Associação da Tabanka de Achada Santo António, Pedro João Carvalho, adiantou que devido da pandemia do novo coronavírus os filiados da Tabanka da ASA vão reunir um grupo de 11 pessoas, entre ladrões e outras figuras, isso respeitando o distanciamento e uso de máscaras, para fazer o roubo do Santo António e depois vendê-lo.

“Vai ser apenas este ritual que vamos fazer para acompanhar o roubo e a venda do Santo à Rainha do Agasalho, aqui mesmo em Achada, para depois, no dia 13, dia do Santo António, ir buscá-lo”, conta.

Segundo o presidente da Associação da Tabanka de Achada Santo António, no dia 13, após a busca do Santo, uma equipa formanda por dois tocadores de tambor farão, à frente da capela de Tabanka, um ritual denominado por salva.

Para aquele responsável, o ritual da Tabanka da ASA, que não vai reunir pessoas para não contribuir para a aglomeração das mesmas, cumpre assim com os desígnios da manifestação cultural.

A Tabanka da ASA, inicia a época das festividades todo o ano, no mês de Junho, com uma série de actividades culturais, mas este ano devido à COVID-19 todos as manifestações que aglomeram pessoas estão proibidas até Setembro.