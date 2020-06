COVID-19: Cabo Verde hoje regista 29 casos novos

O país contabiliza hoje 726 casos acumulados de COVID-19, com o surgimento de mais 29 infectados, sendo 15 no Sal, 11 em Santa Cruz, 2 em São Nicolau, os primeiros casos, e 1 em Ribeira Grande de Santo Antão. Praia não registou hoje nenhum caso positivo.

Os dados de novos casos de COVID- 9 foram divulgados no fim da manhã de hoje pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Segundo o comunicado do Ministério da Saúde, as 133 amostras analisadas ontem no Laboratório de Virologia da Praia, indicaram os seguintes resultados:

Ilha de Santiago

Concelho da Praia

Positivos: 0

Negativos= 51 sendo 3 controlo de doentes em seguimento

Concelho de Santa Cruz

Positivos= 11

Negativos=60;

Concelho de São Lourenço dos Órgãos

Positivos= 0

Negativos=2;

Concelho de São Salvador do Mundo

Positivos= 0

Negativos=1;

Laboratório de Virologia de São Vicente

Total de amostras 121:

Resultados:

Ilha de São Vicente

Positivos: 0

Negativos= 5

Ilha de São Nicolau

Concelho da Ribeira Brava

Positivos=2

Negativos= 27;

Ilha do Sal

Positivos: 15

Negativos= 16

Ilha de Santo Antão

Concelho da Ribeira Grande de Santo Antão

Positivos: 1

Negativos= 2

Ilha da Boa Vista

Positivos: 0

Negativos = 51

Pendentes: 1 amostra

Segundo o mesmo comunicado, o país contabiliza neste momento 726 casos acumulados de COVID19.

“Os doentes com infecção activa, continuam em isolamento e a situação clínica mantém-se estável. Reforçamos o apelo para que as pessoas fiquem em casa e tomem os devidos cuidados para evitar a propagação do COVID19”, apela o ministério da Saúde.