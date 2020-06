Governo reforça medidas obrigatórias de higiene nas creches

O Governo de Cabo Verde, através do ministério da Família e Inclusão Social, reforçou as medidas obrigatórias de higiene e limpeza nas creches nacionais, auxiliando-as na aquisição de materiais de protecção e produtos de higiene, para o cumprimento do plano nacional de contingência devido a COVID-19.

Segundo uma nota do executivo, esta iniciativa conta com o apoio das Nações Unidas e do UNICEF.

O ministério da Família e Inclusão Social recorda ainda que entrou em vigor no dia 14 de Junho, a Legislação que regula a acreditação e funcionamento das creches, tendo na Cartilha de Regulação das Creches um importante documento suporte e orientador, com o claro objectivo de aumentar os níveis de qualidade que se quer nessas instituições.

O Plano Nacional de Contingência publicado no B.O da I Série, no 65 de 29 de Maio de 2020, refere que as creches, entre outras medidas, devem assegurar que seja maximizado o distanciamento entre as crianças, sem comprometer o normal funcionamento das actividades lúdico-pedagógicas.

Além disso, as creches devem assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilhem objectos ou que os mesmos são devidamente desinfectados entre utilizações. Nesse sentido, conforme o BO, deve-se garantir material individual necessário para cada actividade.

Ainda de acordo com o documento, perante a identificação de um caso suspeito na instituição, todos os pais devem ser informados em caso de existência e deve reforçar-se a limpeza e desinfecção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito.

Recorde-se que a Direcção Geral da Inclusão Social (DGIS) elaborou a Cartilha de Regulação das Creches, a fim de orientar os responsáveis, gestores e profissionais das Creches, pais e encarregados de educação.

O governo refere ainda que mais de 7166 Crianças estão abrangidas pela rede nacional de Creches e Jardins/creches que compõe mais de 273 instituições, de acordo com os últimos registos da actualização da Carta Social.