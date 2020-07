Cabo Verde regista 18ª morte por COVID-19

Trata-se de um homem de 59 anos que deu entrada já sem vida no Hospital Agostinho Neto.

A informação foi hoje anunciada durante a conferência diária do Ministério da Saúde.

Esta que é a 18ª vítima mortal da COVID-19 em Cabo Verde já foi enterrada. A infecção por COVID-19 foi confirmada após a morte, porque segundo informações recolhidas pelos médicos o homem apresentava sintomas respiratórios há cerca de uma semana mas não procurou ajuda médica.

Como explicou Jorge Barreto, o homem foi transportado para o hospital pelos familiares e "de acordo com as informações que o hospital forneceu, tratava-se de uma pessoa que tinha outros problemas de saúde que poderão ter condicionado a evolução da sua doença". Isto porque, como reforçou o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, "essa pessoa já estaria há sete dias com sintomas respiratórios mas não se sabe o motivo por que não procurou os serviços de saúde".

O homem faleceu ainda ontem de manhã e "de acordo com as informações que nos enviaram o cadáver foi tratado como um caso de COVID e já está enterrado".

Quanto a números, as autoridades de saúde reviram em baixa, uma vez mais, a quantidade de casos que tinham sido anunciados ao final da manhã. Segundo os dados revelados na conferência de imprensa desta terça-feira Cabo Verde tem agora 1499 casos e não os 1500 que tinham sido anunciados. Os números revistos apontam para a existência de 12 casos confirmados na Praia e no Sal, quatro em Santa Cruz e oito em Santa Catarina de Santiago.