NOSi recebe 2 mil máscaras da Huawei

O Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi), recebeu esta segunda-feira, 2 mil máscaras descartáveis da multinacional chinesa de telecomunicações Huawei, para ajudar na prevenção da COVID-19.

A cerimónia de entrega das máscaras contou com a presença do representante da Huawei em Cabo Verde, Steven Zhang e do presidente do Conselho de Administração do NOSi, Carlos Tavares Pina.

Na ocasião, Steven Zhang destacou a forte relação de parceria com o NOSi, que já dura mais de 10 anos, e disse que esse donativo vai ajudar na prevenção contra a pandemia da COVID-19.

Já para Carlos Pina, estas máscaras vão ajudar o NOSi no âmbito do plano de contingência institucional na mitigação de risco, na prevenção e combate da COVID-19.

“Este donativo simboliza a relação de amizade e confiança forte, de cooperação e parceria que existe entre o NOSi e o Huawei. A Huawei tem sido um grande parceiro do NOSi, por isso mais do que o valor material, simboliza a amizade entre as duas instituições”, explicou.