Coronavírus: O dia em revista

Cabo Verde registou hoje mais 78 doentes recuperados, sendo Sal com 38, Praia 35, Santa Cruz um e Santa Catarina quatro.

Segundo o Director Nacional de Saúde, Artur Correia, na habitual conferência de imprensa sobre COVID-19, no país, hoje temos 60 casos confirmados e não 61 como foi divulgado no boletim epidemiológico. E esses casos não só de ontem, mas sim de vários dias. Desses 31 são da Praia, 24 do Sal, um de Santa Catarina de Santiago e quatro de São Nicolau. Em relação a São Nicolau, Artur Correia informou que praticamente todos os casos pendentes já estão resolvidos.

Artur Correia disse que há 733 doentes em isolamento institucional e 175 em isolamento domiciliar. Dos 850 doentes recuperados até este momento, hoje foi registado maior número de doentes recuperados, sendo a ilha do Sal com 38, Praia 35, Santa Cruz um e Santa Catarina quatro.

No Hospital Agostinho Neto estão oito internados, sendo que um está em estado grave, mas não está ventilado, e temos um doente ventilado mas ainda não há a confirmação da doença, ou seja, trata-se de um caso suspeito.

Artur Correia explicou que há dois doentes que estão em estado grave, sendo que um está com COVID-19 e outro é caso suspeito, entre os oito isolados no Hospital Agostinho Neto.

Hoje foram registados 28 casos suspeitos, Sal com 11, Santa Catarina de Santiago oito, Tarrafal de Santiago dois, Santa Cruz quatro, São Miguel um, São Lourenço dos Órgãos um e Boa Vista um.

COVID-19 no mundo

Na França, o uso de máscara vai passar a ser obrigatório, anunciou hoje o Presidente da República, Emmanuel Macron, numa entrevista na televisão, que disse haver sinais de que o novo coronavírus está a “ganhar um pouco de força”. Desde o início da pandemia, já morreram mais de 30 mil pessoas em França devido à COVID-19 e mais de 170 mil casos já foram confirmados no país.

Espanha registou 263 casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, quase mais 100 do que na segunda-feira, tendo ainda morrido três pessoas com a COVID-19, segundo o Ministério da Saúde espanhol.

O Reino Unido regista hoje mais 138 mortes e mais 398 casos de infecção por COVID-19 relactivamente a segunda-feira, de acordo com o Ministério da Saúde britânico.

Itália registou 17 mortes associadas à doença COVID-19 nas últimas 24 horas, elevando para 34.984 o número de vítimas mortais contabilizadas no país desde o início da crise sanitária em Fevereiro, foi hoje divulgado.

Segundo um balanço feito pela agência francesa AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 573 mil mortos e infectou mais de 13,12 milhões de pessoas em 196 países e territórios.