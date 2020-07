Faleceu o combatente da Liberdade da Pátria Honório Chantre Fortes

Faleceu hoje, no hospital regional João Morais, na Ribeira Grande, o combatente da Liberdade da Pátria e antigo ministro da Defesa Nacional, Honório Chantre Fortes, aos 78 anos de idade.

Nascido a 25 de Outubro de 1941, na localidade de Lugar de Guene, no vale da Ribeira da Torre, concelho da Ribeira Grande, Honório Chantre Fortes é recordado pelo presidente da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria (Acolp), Carlos Reis, como “uma pessoa extraordinária, muito correcta e de fino trato, que todos apreciavam” e, por isso mesmo, “a Acolp recebeu a notícia com muita tristeza”, revelou Carlos Reis.

“Honório é uma personalidade histórica da Luta de Libertação Nacional”, disse Carlos Reis que, em declarações à Inforpress, referiu-se a alguns aspectos da vida de Honório Chantre Fortes que, conforme disse, “desde cedo dedicou a sua vida à procura daquilo que ele acreditava ser o melhor para o futuro do seu País”.

Ainda estudante no Liceu Gil Eanes, Honório Chantre Fortes integrou o denominado “Grupo do Terceiro Ciclo” que, segundo Carlos Reis, “viria a servir de ‘lastro’ político e ideológico para que não aceitassem a guerra colonial”.

Contudo, Honório viria a ser mobilizado pelo exército colonial português, em incorporação obrigatória, mas desertou em 1963 e juntou-se ao PAIGC e à luta armada na Guiné-Bissau e a partir daí, além da preparação militar que já tinha como oficial do exército colonial português, consolidou a sua preparação militar com formações na China, em Cuba e na União Soviética.

Numa breve resenha biográfica, Carlos Reis referiu-se às responsabilidades assumidas por Honório Chantre Fortes ao longo da sua vida, nomeadamente, “importantes funções de comando, particularmente na Frente Leste” e depois da independência nacional da Guiné-Bissau foi Secretário-Geral do Ministério da Defesa até Novembro de 1980, altura do golpe de Estado perpetrado por Nino Vieira.

Depois dessa data foi convidado a integrar o Governo de Cabo Verde como ministro da Defesa, foi deputado pelo círculo eleitoral da Ribeira Grande, na III e IV legislaturas, e primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Popular.

“A Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria presta a sua sentida e respeitosa homenagem ao Primeiro-Comandante Honório Chantre e compromete-se a valorizar a sua apreciável contribuição dada à luta pela Independência”, lê-se num comunicado divulgado pela Acolp.

O funeral de Honório Chantre Fortes realiza-se hoje às 16:30, no cemitério do alto de São Miguel, na cidade da Ribeira Grande, sua terra natal, depois de uma cerimónia religiosa na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.