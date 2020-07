Incêndio na lixeira municipal tornou-se recorrente e preocupa moradores da redondeza

A lixeira municipal de São Filipe, que funciona a menos de 300 metros do hospital regional e de uma unidade hoteleira, voltou a arder na tarde/noite de sexta-feira, 17, emitindo grande quantidade de fumos que mudava de direcção consoante o posicionamento do vento.

Os incêndios tornaram-se recorrentes e têm preocupado, não só os empreendimentos situados nas proximidades, como os moradores dos bairros de expansão e que estão a menos de 500 metros da lixeira.

Só este mês de Julho há registos de, pelo menos, três incêndios, sendo o primeiro no dia 04 de Julho, por volta das 20:00 horas, depois no dia 07 de Julho, pouco depois das 18:00 horas e na sexta-feira, 17, dia em que o primeiro-ministro, acompanhado de entre outros membros do Governo, do ministro responsável pela pasta do Ambiente, pouco depois das 16:00 horas.

No incêndio de sexta-feira era visível a coluna de fumo à grande distância e com cheiro a queimado. Alguns moradores dos bairros de Achada São Filipe e Cutelo de Açúcar mostravam preocupados com a situação.

A lixeira dispõe de guardas e por isso os moradores não entendem como aparecem os incêndios, a não ser esta a uma forma que o serviço de saneamento encontrou para resolver o problema de lixo, evitando a sua acumulação, até que a lixeira seja deslocalizada deste sítio para um local mais apropriado.

Contrariamente às outras vezes, na noite de sexta-feira, por volta das 19:30 horas, não havia ninguém na lixeira a fazer o combate ao incêndio que, devido ao factor vento que se fazia sentir, tinha consumido uma grande área da lixeira, emitindo fumarolas que mudavam de direcção.

O director do Serviço de Saneamento da câmara municipal de São Filipe, contactado hoje pela Inforpress, indicou que o incêndio está controlado, observando que uma parte da lixeira está com algum calor e assim que ocorrer algum vento volta a reacender, confirmando que este mês há registo de três ocorrências.

Na sexta-feira, devido ao calor e algum vento a parte de lixeira voltada para o mar reacendeu e propagou noutras direcções, referiu Luís Dias, sem contudo indicar a dimensão da área da lixeira consumida pelo incêndio, deixando entender que existem condições para que isso aconteça mais vezes durante o período de calor.

A deslocação da lixeira municipal para fora da área urbana era uma das prioridades da actual equipa camarária, mas dificuldades de vária ordem não lhe permitiu implementar ainda esta promessa de há quatro anos.

A autarquia de São Filipe tinha uma proposta para um espaço nas proximidades do aeródromo de São Filipe, mas decidiu avançar para uma situação mais duradoura e chegou a identificar um espaço no caminho para o Santuário de Nossa Senhora do Socorro para o efeito e que também foi descartado posteriormente.

Ultimamente, tem-se falado num projecto regional para a construção de um centro intermunicipal de tratamento de resíduos sólidos urbanos, aprovado pelas plataformas locais dos três municípios da ilha do Fogo.

O local escolhido situa-se nas proximidades de Monte Verde, na zona sul do município de São Filipe e na fronteira entre este município e o de Santa Catarina do Fogo, ficando assim mais perto dos Mosteiros.

O director do Serviço de Saneamento da câmara de São Filipe, Luís Dias, disse que já foi elaborada uma ficha de projecto com indicação do que se pretende com o centro e que foi aprovado pelas plataformas locais, adiantando que posteriormente será lançado um concurso público para a elaboração do projecto final, sendo que o concurso é da responsável da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANAS) ou das câmaras municipais da ilha.

Este indicou que o centro vai localizar nas proximidades de Monte Verde, num terreno pertencente ao Estado, estando neste momento o Património do Estado a trabalhar na questão de cedência de título de propriedade aos municípios para a construção deste centro, observando que não há quaisquer constrangimentos relativos ao terreno.