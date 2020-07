Morreu o jornalista Germano Lima

Faleceu esta quinta-feira, 31, na cidade de Mindelo o antigo jornalista da Rádio de Cabo Verde, Germano Lima, aos 51 anos.

Num comunicado, a direcção da AJOC disse-se lamentar o falecimento do jornalista Germano Lima, ocorrido na tarde desta quinta-feira.

Segundo a AJOC, Germano Lima iniciou a sua actividade na Rádio Nova, emissora católica cristã de Cabo Verde, na segunda metade da década de 90, tendo, para além do jornalismo, exercido a animação de antena em programas de variedades.

“Profissional altamente qualificado, Germano Lima transferiu-se para a Rádio de Cabo Verde, na cidade da Praia, em finais do ano 2000. Na sede da rádio pública, Lima foi editor dos principais jornais e coordenou alguns magazines culturais, bem como rubricas ligadas à ciência e à tecnologia”, frisa.

Conforme a mesma fonte, para além do jornalismo, Germano Lima dedicava-se a outras duas grandes paixões: a literatura e as novas tecnologias de informação e comunicação.

“O jornalista foi um dos fundadores da RCV+, projecto radiofónico que abraçou com indomáveis motivação e energia, tendo colocado na sua estruturação, enquanto canal jovem da rádio pública, todo o seu espírito criativo. Aliás, partiu dele a sugestão para o nome do canal de que viria a ser o primeiro coordenador entre 2007 e 2009”, indica.

Para a direcção da AJOC, hoje a Rádio de Cabo Verde ostenta um desenvolvimento tecnológico bastante aceitável, nomeadamente nos domínios de produção e gestão de emissão em ambiente virtual, muito se deve ao interesse e ao espírito inovador do Germano Lima.

“Profissional dedicado, amigo dos colegas de profissão, a morte do Germano Lima deixa um vazio que cala fundo no espírito de todos quantos com ele tiveram a felicidade de conviver. O seu desaparecimento repentino mergulha a classe jornalística cabo-verdiana numa profunda saudade”, refere a mesma fonte.