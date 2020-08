Fundação Gulbenkian apoia pós-graduações na área da Matemática

A Fundação Calouste Gulbenkian vai apoiar as primeiras edições de dois cursos de pós-graduação na área da Matemática na Universidade de Cabo Verde. Informação foi dada pela própria fundação em nota enviada ao Expresso das Ilhas.

Matemática para as empresas, em parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e Estatística Computacional e Análise de Dados, em parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, são as pós-graduações contempladas com este apoio. As mesmas foram seleccionadas em concurso pelo júri que, conforme avança a Fundação, teve em conta o plano curricular, a articulação com a restante oferta formativa da UniCV e a sua adequação ao contexto cabo-verdiano e às necessidades de formação, entre outros critérios.

"A Fundação Gulbenkian pretende, com este apoio, aumentar a oferta local de cursos pós-graduados que proporcionem uma formação técnica e científica sólida na área da Matemática, permitindo o acesso a uma maior especialização em aplicações específicas dos profissionais dos PALOP", refere a nota.

Sob esse desígnio, para além da Universidade de Cabo Verde, foram ainda apoiadas duas pós-graduações na Universidade Agostinho Neto, em Angola, e outra na Universidade do Lúrio, em Moçambique.

Conforme explica a mesma nota, este apoio tem como objectivo proporcionar "melhores condições para a literacia e numeracia das gerações futuras, criando soluções para uma economia de base digital".

Este não é o primeiro apoio na área das matemática levado a cabo pela Gulbenkian. Em Cabo Verde, a Fundação promove o concurso Vocações para a Matemática "que distingue universitários que mostrem mérito académico, estimulando-lhes o gosto, a capacidade e a vocação de pensar e investigar em Matemática e proporcionando a cada bolseiro a possibilidade de trabalhar durante 10 meses com um investigador sénior". Este concurso já vai na 2.ª edição.

A Fundação apoiou também, nesta linha, o mestrado em Matemática e Aplicações na Uni-CV que arrancou no ano passado, em parceria com a Universidade de Aveiro.

Foram ainda atribuídas a oito docentes e investigadores da Uni-CV bolsas para estágios científicos avançados em instituições de ensino superior e centros de investigação em Portugal, com o objectivo de iniciar ou consolidar a sua atividade de investigação na área da Matemática, finaliza.