Cardeal apela ao amor, conhecimento e auto-aperfeiçoamento para conseguir uma nova sociedade

O cardeal Dom Arlindo Furtado, bispo da Diocese de Santiago, exortou este sábado, 15, os cristãos a trabalharem o amor, conhecimento e a “vontade firme“ de auto-aperfeiçoamento para se conseguir uma nova sociedade.

Na sua homilia, na missa de Nossa Senhora da Graça, para assinalar as festividades da santa padroeira da Cidade da Praia, Dom Arlindo Furtado invocou ao aprofundamento do estudo da Psicologia Dinâmica e Preferencial para ajudar as pessoas a estarem melhor preparadas para gerir na vida pessoal, familiar, social e eclesial.

“Pedimos a Deus a graça de entender a sua mensagem, de procurar conhecer a nós mesmos e aos irmãos e irmãs que está ao nosso lado, de modo a que todos juntos, à luz de Deus, sermos os construtores de uma nova sociedade, sob a dinâmica do amor de Deus”, apelou.

“Como criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus somos chamados a tentar melhorar e aperfeiçoar, cada vez mais, nós mesmos e qualidade da relação, para que a cooperação seja sempre ao alto nível, assim como Deus sonhou ao criar o homem e a mulher”, acrescentou.

Segundo o Bispo da Diocese de Santiago é preciso a “humanização da humanidade” sob a batuta das mulheres mães e educadoras, bem como do auto- conhecimento, para se ter uma sociedade mais digna e mais consonante com o projecto inicial de Deus.

Este ano, para assinalar as festividades da santa padroeira da capital do país e do 11º aniversário da entrada de Dom Arlindo Furtado como bispo na Diocese de Santiago, foram levadas a cabo várias actividades, nomeadamente uma exposição de Arte Sacra Contemporânea, da artista plástica Leontina Ribeiro, que vai estar patente ao público até ao dia 22 de Agosto.

Realizou-se igualmente um concerto musical de serenata à Maria, com a participação de artistas nacionais, transmitido “on-line”.