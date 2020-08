Jovens de risco de Tira Chapéu alvo de projecto de integração

A Associação Unidos Para O Desenvolvimento de Tira Chapéu (AUPDTC) e a Esquadra Policial de Palmarejo desenvolveram um Projecto de Reinserção Social com o objectivo de enquadrar jovens com comportamento de risco e reintegrá-los na sociedade.

Segundo o presidente da AUPDTC, Adélcio Cardoso, o programa de policiamento de proximidade, em parceria com a Esquadra Policial de Palmarejo, visa ter a força policial na localidade “não só para opressão”, mas também para serviços sociais.

O objectivo, explica, é tentar enquadrar jovens com “comportamento de risco” e reintegrá-los na sociedade, de forma a contribuírem para o desenvolvimento da comunidade.

“Já começamos a actuar e na semana passada, através da escola condução “A Carta”, conseguimos uma carta de condução, ligeiro, para um Ex recluso da Cadeia Central e assim ver se consegue se reintegrar na sociedade, já que pode arranjar um emprego como condutor”, declarou.

Adélcio Cardoso explana ainda que conforme for o aproveitamento do aluno, a escola poderá conceder outras modalidades de carta, para além do ligeiro.

A meta é, prossegue, conseguir mais parcerias com escolas de formação profissional, para jovens com um nível de escolaridade maior.

“ Se for um jovem com pouca escolaridade pretendemos oferecer carta de condução, mas um outro cuja escolaridade seja maior, podemos oferecer formações em outras áreas com muita saída no mercado”, diz.

A Associação Unidos Para O Desenvolvimento de Tira Chapéu existe há três anos e é composto por 16 membros. O propósito é contribuir para o desenvolvimento de o bem-estar da comunidade Tira Chapéu, através da promoção do espírito de solidariedade, com especial atenção para a educação, saúde, habitação, cultura e desporto.