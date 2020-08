Global Shapers Community Praia Hub lança projecto Autárquicas 2020 "Nha Munisipiu, Nha Votu"

A Global Shapers Community Praia Hub, uma organização de jovens cabo-verdianos, tem em curso o projecto Autárquicas 2020 "Nha Munisipiu, Nha Votu" cujo objectivo principal é incentivar a participação do eleitorado nas autárquicas 2020.

“Nha munisipio, Nha voto é um projecto das autárquicas 2020, enquadrado dentro das questões de eleições. Queremos incentivar a participação do eleitorado, quer jovem ou adulto, e ajudar na consciencialização da importância do voto. Contamos com um componente importante que é a tecnologia. Segundo a última estatística, 87% dos cabo-verdianos têm acesso a internet então decidimos conceber um website, onde reunimos todas as informações das candidaturas para as autárquicas”, declarou ao Expresso das Ilhas, o Curador da Global Shapers Community Praia Hub, Mário Cardoso.

Na plataforma é possível encontrar informações como partido, Cabeça de Lista, Cabeça de Lista Assembleia, Município,Ilha, Região, Programa Eleitoral e Contacto.

Conforme revela Mário Cardoso, a ideia de reunir informações sobre as candidaturas, tem por finalidade ajudar o eleitor a saber votar.

“Por vezes, em Cabo Verde a pessoa pode simpatizar com o partido Y ou Z, mas, não conhece o programa eleitoral do candidato, a sua proposta, quem está na lista, vota-se por ser do partido X. então pretendemos esclarecer o eleitorado”, expressa.

Para além de incentivar o voto, Global Shapers Community Praia Hub pretende ainda lançar, pelo menos na cidade da Praia, debates na sua plataforma Direito Social e no Facebook, com os candidatos.

“A plataforma, já está disponível, embora estejamos ainda a contactar os partidos para reunir as informações porque actualmente temos informações das cabeças de lista da UCID, MpD, PAICV e MUDAR, Movimento Independente de Ribeira Grande. Precisamos de informações das outras candidaturas independentes”, aponta o Curador.

Prosseguindo, diz que estão a contar com o risco de não ter o feedback dos candidatos.

A Global Shapers Community é uma iniciativa, sem fins lucrativos do Fórum Económico Mundial. Trata-se de uma rede de associações espalhadas pelo mundo, a nível das cidades. A Global Shapers Community Praia Hub é constituída por jovens, dos 18 aos 27 anos, de vários quadrantes da capital, que têm como objectivo desenvolver projectos e actividades que tenham impacto na comunidade.