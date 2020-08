Unitel T+ comunica fraude com cartões vinti4 nas compras online

A Unitel T+ informa que nos últimos tempos têm vindo a público notícias que dão conta de situações de fraude com cartões vinti4 nas compras online.

Segundo uma nota enviada, trata-se de um fenómeno grave e com consequências quer para as vítimas, quer para as instituições e empresas. Para a empresa de telecomunicações, essa fraude é feita por pessoas desonestas para obter, de forma ardilosa, dados de cartões de outrem, para efectuarem tais compras.

A Unitel T+ avança que recebeu, recentemente, a reclamação de um cliente que diz ter sido usado o seu cartão para a compra de saldo, num valor elevado, no portal da empresa. Trata de uma situação que infelizmente ocorreu, mas que é alheia à Unitel T+, uma vez que os dados necessários para este tipo de operações não são e nunca seriam obtidos no seu sistema.

“A Unitel T+ possui uma plataforma muito segura, que garante a confidencialidade, a fiabilidade e a integridade/inviolabilidade dos dados dos seus clientes”, lê-se na nota.

A empresa afirma que vai reforçar a protecção dos seus clientes contra este tipo de fraude, nas suas plataformas digitais, das medidas de segurança que estão a ser criadas e implementadas pela Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP).

A Unitel T+ aproveita, ainda, para apelar aos utentes a seguirem as recomendações do respectivo banco e das entidades competentes com vista a protegerem os dados do seu cartão vinti4 e não serem vítimas de defraude/roubo.

E aproveitou para apelar aos utentes a terem os seguintes cuidados: Não partilhe informações do seu cartão vinti4 por telefone ou via email, Garanta que o seu cartão vinti4 não é filmado ou fotografado por outrem, O seu cartão vinti4 e o seu código secreto são de uso pessoal, por isso, não devem ser emprestados a outras pessoas.

"Ao marcar o seu código secreto, esteja certo de que o faz em condições de segurança e confidencialidade, assegurando-se de que ninguém o veja e Se o seu cartão ficar retido no Caixa Automático (caixa vinti4), ou em caso de sua perda, roubo, extravio ou qualquer uso indevido, informe, imediatamente, o seu banco", outro cuidado que a Unitel T+ aconselha aos seus clientes.