Contas bancárias no BAI Cabo Verde sem movimentos há mais de três anos serão encerradas

O banco BAI Cabo Verde informou que irá proceder ao bloqueio e encerramento de contas dos clientes que não tenham movimentos há mais de três anos como medida de prevenção à lavagem de capitais e combate ao financiamento ao terrorismo.

Em comunicado, o BAI Cabo Verde elucidou que esta medida surge na sequência do comunicado sobre a importância de manter os dados dos clientes actualizados, e no cumprimento da legislação e regulamentação de prevenção à lavagem de capitais e combate ao financiamento ao terrorismo.

Avançou que nesta primeira fase, serão bloqueadas e encerradas as contas sem movimentos de 2009 a 2012.

Alertou a todos os clientes que não tenham os seus documentos actualizados, que procedam à actualização dos mesmos, contactando a sua agência de domiciliação de conta ou a linha verde 8002333, informando que o prazo da campanha termina no dia 31 de Setembro.

O BAI Cabo Verde foi inaugurado na cidade da Praia, a 21 de Novembro de 2008 com um capital social de aproximadamente 9 milhões de euros, tendo como accionistas o BAI Angola com 80.43%, a petrolífera angolana Sonangol com 16.30% e a empresa cabo-verdiana SOGEI com 3.26%.

O BAI Cabo Verde tem como missão ser o banco de referência em Cabo Verde, percebido como “o melhor parceiro” de negócios, procurado pelas oportunidades de desenvolvimento profissional e pela valorização do retorno gerado.