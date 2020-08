Reino Unido exige quarentena no regresso de Cabo Verde

Cidadãos residentes no Reino Unido que viagem para Cabo Verde através do corredor aéreo para voos essenciais, que se realizam a partir de Lisboa, estão obrigados a uma quarenta quando regressarem ao país.

Assim, qualquer britânico que viage para o arquipélago terá de cumprir, à chegada ao Reino Unido, 14 dias de isolamento, além de estar igualmente obrigado a fornecer informações detalhadas sobre a viagem e os contactos mantidos em Cabo Verde.

A informação foi enviada aos viajantes através do Foreign and Commonwealth Office, entidade responsável pela protecção dos interesses e cidadãos britânicos no exterior.

Cabo Verde está encerrado a voos comerciais internacionais desde 19 de Março, mas desde 1 de Agosto que a TAP assegura um corredor aéreo para voos essenciais, com oito ligações por semana.