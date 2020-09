Cidade da Praia com mais uma linha de autocarros da empresa Solatlântico

Cidade da Praia passa a contar, a partir da próxima segunda-feira, 07, com mais uma linha de autocarros, conforme anunciou hoje a empresa de transporte colectivo urbano Solatlântico.

Trata-se, segundo a mesma fonte, da linha 16, introduzida pela autarquia praiense para ligar a Vila Vitória (Achada Limpa) ao centro histórico do Platô, com passagem pelos bairros de Castelão, Paiol e Fazenda.

Esta nova linha é implementada após a Câmara Municipal da Praia ter entregado, no passado dia 10 Julho, 309 casas de Classe A, do complexo Vila Vitória, construída no âmbito Programa Casa para Todos, de habitação social, financiado através de uma linha de crédito de 200 milhões de euros (22 milhões de contos), concedida pelo governo português.

O programa previa a construção de cerca de 8.000 habitações de cariz social e que deviam fazer face ao défice habitacional existente em Cabo Verde.