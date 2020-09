Embaixada de Cabo Verde em Lisboa recebe viatura para transporte dos doentes evacuados

A Embaixada de Cabo Verde em Lisboa recebeu esta sexta-feira uma viatura destinada ao transporte dos doentes evacuados de Cabo Verde que se encontram em tratamento médico em Portugal, adaptada e equipada para o efeito.

“Foi entregue na Embaixada de Cabo Verde em Lisboa uma viatura destinada ao transporte dos doentes evacuados de Cabo Verde que se encontram em tratamento médico em Portugal, devidamente adaptada e equipada para o efeito”, refere a embaixada.

Segundo uma nota da Embaixada, a referida viatura foi adquirida através das receitas obtidas na realização da II Gala Cabo Verde Sucesso, que decorreu no dia 1 de Dezembro de 2018. O objectivo do evento, foi reconhecer o mérito de personalidades cabo-verdianas de sucesso na Europa, que se destacaram nas áreas da Ciência e Tecnologia, Cidadania e Educação, Cultura, Desporto e Empreendedorismo.

A Gala Cabo Verde Sucesso é realizada pelo Governo, em parceria com a Presidência da República, acontece anualmente, em um dos continentes, como forma de celebrar toda a diáspora cabo-verdiana pelo mundo.

Em 2017 a gala foi celebrada no continente americano, em 2018 na Europa no ano passado em África, na capital do Senegal, Dakar.