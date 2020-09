Gavi: PM saúda nomeação de Barroso e pede que ninguém fique para trás na vacinação

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, saudou esta terça-feira a nomeação de Durão Barroso para presidente da Aliança Global para as Vacinas, pedindo que ninguém fique para trás no acesso à futura vacina contra a covid-19.

“É com grande satisfação que recebo a notícia da nomeação de Durão Barroso no cargo de presidente da Aliança Global para as Vacinas”, afirmou o chefe do Governo, sobre a indicação do ex-primeiro-ministro português, que em Dezembro passado foi convidado especial de Ulisses Correia e Silva do Encontro Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação (CVNext), que decorreu na Praia.

Na mensagem divulgada ao final da tarde, o primeiro-ministro recordou que a nomeação de Durão Barroso acontece num “momento crucial”, “em que é preciso garantir o acesso universal e equitativo à vacina contra a covid-19 ansiada por todo o mundo e que não deve deixar ninguém para trás”.

Durão Barroso, actual presidente não executivo do Banco Goldman Sachs International, assumirá em Janeiro de 2021 a presidência da Aliança Gavi, cargo que em regra não é remunerado, substituindo a economista e antiga ministra das Finanças da Nigéria Ngozi Okonjo-Iweala, que termina o seu mandato em Dezembro.

A Aliança Gavi, anteriormente Aliança Global para as Vacinas e a Imunização, com sede na Suíça, define-se nos seus estatutos como "uma fundação independente sem fins lucrativos" que actua como "uma parceria público-privada internacional inovadora", reunindo "governos, organismos das Nações Unidas, fabricantes de vacinas, fundações, organizações não governamentais e institutos de pesquisa".

A sua direcção inclui, entre outros, representantes da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, da Fundação Bill & Melinda Gates.

De acordo com o seu portal na Internet, a dificuldade de acesso a vacinas nos países em desenvolvimento no final da década de 1990 levou a Fundação Bill & Melinda Gates e um grupo de sócios fundadores a criar esta organização.

Cabo Verde regista um acumulado de 5.900 casos de covid-19 desde 19 de Março, com 59 óbitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,4 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.