Nova PCA do hospital regional garante manter os ganhos e melhorar o que precisa ser melhorado

A nova presidente do Conselho de Administração do Hospital Regional Santa Rita Vieira (HRSRV), em Santiago Norte, disse hoje ao assumir as funções, que vai manter os ganhos conseguidos a nível dos indicadores-chave da saúde e melhorar o que precisa ser melhorado.

Ludmilde de Pina Tavares, até então directora clínica do HRSRV, que falava durante o acto de tomada de posse como nova PCA, que decorreu hoje nessa instituição de Saúde, destacou o facto de o hospital, apesar dos seus poucos 12 anos de existência, ter-se já constituído como uma referência em termos de indicadores-chave não só a nível regional como no contexto nacional.

“Com uma abrangência populacional de aproximadamente 120 mil habitantes, ao longo desses anos tem-se posicionado numa melhoria contínua na assistência, que se traduz por um lado no aumento da procura e por outro lado na diminuição, significativa e progressiva das evacuações para o hospital central, consequente à uma maior razoabilidade interna”, reconheceu a médica.

É nessa óptica de “muito se fez”, que a nova gestora assumiu o compromisso “de manter os ganhos, melhorar o que precisa ser melhorado e inovar para que se possa acompanhar as necessidades crescentes do sector da Saúde, que, conforme lembrou, são “a busca contínua de qualidade”.

Para tal, indicou que as “decisões macro” assentarão nas pessoas, nos colaboradores, na diversificação de prestação de cuidados, na gestão interna e optimização dos recursos existentes através de actualização e/ou criação de protocolos terapêuticos, normas de procedimento, entre outros.

Na ocasião, Ludmilde Tavares admitiu que durante a sua gestão poderão surguir dificuldades, mas, no entanto, disse acreditar que com o “espírito de colaboração” as mesmas “serão ultrapassadas”.

Aliás, é neste contexto de cooperação que disse esperar contar com a colaboração e o apoio do Ministério da Saúde e Segurança Social (MSSS), dos dirigentes do Hospital Agostinho Neto (HAN), das estruturas de saúde da região e de todos os intervenientes.

Dirigindo-se aos profissionais de saúde e a todos os colaboradores do hospital, a empossada lembrou que cada um é indispensável nesse processo, daí que os pediu para serem “profissionais sérios, competentes e empáticos”, até porque, sustentou, são as suas obrigações e é o que os utentes esperam deles.

Por seu lado, o ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, que presidiu ao acto da tomada de posse, reconheceu que a direcção cessante liderada pelo actual PCA do HAN, Imadoeno Cabral, colocou a fasquia muito elevada, pelo que avisou aos membros da nova direcção que caberá a eles a tarefa de “não abrandar o ritmo”, mas sim acrescentar mais e melhor do que se tem feito.

“Trata-se de uma equipa renovada, uma oposta que representa um misto de continuidade e mudança. Continuidade na linha do que o hospital já vinha fazendo de excelência do doutor Imadoeno Cabral que como é do vosso conhecimento foi chamado para assumir novos desafios à frente do maior hospital do País, o HAN”.

“Estou confiante que o hospital ficará em boas mãos. Assim como estou confiante que toda a região sanitária continuará a melhorar os seus indicadores de saúde, a promover e levar os cuidados cada vez mais próximo da população”, vaticinou o ministro.

O Conselho da Administração do HRSRV é composto por Ludmilde Tavares, Jacquiline Soares de Carvalho, directora clínica, como primeira vogal executivo, o enfermeiro superintendente José Lino Almada, como segundo vogal executivo, Manuel Fernandes, administrador, como terceiro vogal executivo e Lucília Lizardo, como vogal não executivo.