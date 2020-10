Faleceu esta madrugada na Praia, aos 94 anos, o Sr. Arcádio Monteiro, homem de Santo Antão de fino trato.

Figura pública, exerceu o cargo de delegado de governo em vários concelhos, incluindo o da Praia. Registamos com apreço que foi revisor e colaborador do Jornal Expresso das Ilhas.

A Direcção e o colectivo do Expresso das Ilhas apresenta as mais sentidas condolências aos filhos, em particular, ao jornalista António Monteiro, director-adjunto deste jornal, e demais familiares pela irreparável perda.