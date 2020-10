Cerca de 30 bairros do País vão beneficiar do projecto “Cidades Coloridas”

A arquitecta do Ministério das Infra-estruturas, Indira Silva, anunciou hoje que o projecto “Cidades Coloridas” vai pintar cerca de 30 bairros das cidades do País com “problemática da cor cinza acentuada”.

Indira Silva, falava à imprensa após a apresentação do projecto e da abertura oficial da “Semana da Cidadania Territorial e Urbana 2020”, a decorrer de 02 a 06 de Novembro. Um dos principais critérios de selecção será as zonas onde o Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA)já fez intervenções a nível de acessibilidade, qualificação de espaço público e reabilitação de património histórico. “A intenção é melhorar o aspecto visual dos bairros e da cidade e a qualidade de vida das populações, como aconteceu com os cidadãos que foram alvo do Praia DIGI”, concretizou. O projecto está enquadrado no PRAA e a estimativa do financiamento atinge um milhão de euros. “Cidades Coloridas” foi criado com o objectivo de, através de obras de pintura e reboco em cerca de 3 mil moradias, pôr fim à cor cinza que domina os centros urbanos do País. Já beneficiaram do projecto um bairro da Cidade da Praia, Praia DIGI, e Tarafes no Paul, Santo Antão.

