Nota de Esclarecimento

Entrevista do Bastonário da Ordem dos Advogados ao Expresso das ilhas emite inverdades sobre produtividade na Comarca da Boa Vista

Na sequencia da entrevista concedida ao Jornal Expresso das Ilhas pelo bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, Hernâni de Oliveira Soares, intitulado - “Hernâni de Oliveira Soares, Bastonário da OACV : "O grande problema da Justiça é a produtividade”, publicado na edição impressão do Jornal expresso das ilhas nº 986 da quarta-feira, 21 de Outubro de 2020, na suas páginas 11 e 13, e republicada na edição do mesmo jornal em formato digital através do link https://expressodasilhas.cv/pais/2020/10/25/hernani-de-oliveira-soares-bastonario-da-oacv-o-grande-problema-da-justica-e-a-produtividade/71839, na qual em resposta a segunda questão da entrevistadora o mesmo cita como exemplo: …” na ilha da Boa Vista, o relatório fala em 282 processos em tramitação e a percentagem de processos resolvidos é de 14, 2%...”, o que coloca em causa e de forma injusta a produtividade e o trabalho do Juiz destacado nesta comarca, Dr. Donaciano Duarte, o Conselho Superior da Magistratura Judicial vem por esta via, e ao abrigo do artigo 30º da Lei da Imprensa Escrita cabo-verdiana, que estabelece o Direito de Resposta, esclarecer que em relação à Comarca da Boa Vista, que até o ano Judicial referenciado (2019/20) era de competência genérica ( com um único Juiz), os 282 processo em tramitação e com percentagem de resolução de 14,2% referenciados pelo Bastonário da Ordem dos Advogados são referentes apenas à processos cíveis. De realçar que, na verdade o mesmo Juiz também atuou na jurisdição criminal daquela comarca, na qual decidiu 256 dos 298 processos crimes em tramitação com uma taxa de processos resolvidos de 103,2%.

Concluindo e repondo a verdade, o Juiz da Comarca da Boa Vista no ano Judicial 2019/20 de um total de 580 processos tramitados, resolveu 296 processos, totalizando uma taxa de resolução que ultrapassa os 51 %.

Dos processos tramitados 298 são de natureza criminal, dos quais 256 foram julgados e 42 ficaram pendentes e 282 são de natureza cível, dos quais 40 foram julgados e 242 ficaram pendentes, o que significa que o grosso da pendência é em matéria cível.

De realçar que o Conselho Superior da Magistratura Judicial, ciente da necessidade de uma maior intervenção na comarca da Boa Vista, sobretudo no que toca a resolução de Processos Cíveis, envidou esforços no sentido de se desdobrar a Comarca da Boa Vista em duas jurisdições, (uma de natureza Civil e outra de natureza Criminal), pelo que a partir deste ano Judicial a Comarca deixa de ser de competência genérica para passar a funcionar com dois Juízes, o que certamente garantirá melhores resultados no próximo ano.

Praia, 28 de Outubro de 2020

Assessoria de imprensa do Conselho Superior da Magistratura Judicial.