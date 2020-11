Jorge Barreto vai ser o novo Director Nacional da Saúde

O director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, vai ocupar a partir da próxima sexta-feira, o cargo de Director Nacional da Saúde, substituindo Artur Correia, anunciou hoje o ministro da Saúde.

O titular da Pasta da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, que se encontra na ilha do Fogo para uma visita sanitária de menos de 24 horas, no quadro da pandemia da COVID-19, confirmou que na próxima sexta-feira Jorge Noel Barreto será o novo director Nacional da Saúde.

Arlindo do Rosário afirmou que o actual director Nacional da Saúde, Artur Correia, que “tem desempenhado muito bem” esta e outras funções a nível do Ministério da Saúde, está no processo de reforma.

O Ministério pretende, por sua vez, dar continuidade ao trabalho realizado com a indicação de Jorge Noel Barreto, que tem tido uma ligação mais próxima e directa com a Direcção Nacional de Saúde, para ocupar este cargo.

Jorge Noel Barreto, que vai assumir as novas funções já a partir de sexta-feira, acompanhou o ministro da Saúde nesta sua visita sanitária à ilha do Fogo.