Porto Novo contemplado no projecto “Cidades Coloridas”

Porto Novo, em Santo Antão, é um dos municípios de Cabo Verde que vão ser abrangidos pelo projecto “Cidades Coloridas”, que vai pintar cerca de 30 bairros, em todo o País.

Conforme a Câmara Municipal do Porto Novo, este município vai ser contemplado através do bairro de Chã de Itália, onde todas as fachadas das casas serão melhoradas e pintadas.

Chã de Itália recebeu, em Agosto, intervenções a nível de requalificação urbana num investimento de cinco mil contos, levado a cabo pela autarquia no calcetamento, na construção de uma via de ligação a outros bairros, na criação de espaços verdes e de lazer, além do reforço da iluminação pública.

Agora, com o projecto “Cidades Coloridas”, já lançado pelo Governo, Chã de Itália vai se transformar numa “grande centralidade e um bairro modelo em Cabo Verde”, estima a edilidade porto-novense.

De acordo com o Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, o projecto “Cidades Coloridas” vai pintar cerca de 30 bairros das cidades em Cabo Verde, com “problemática da cor cinza acentuada”.

O projecto enquadra-se no âmbito do programa de requalificação, reabilitação e acessibilidades (PRAA) e a estimativa do financiamento atinge um milhão de euros, segundo aquele ministério.

“Cidades Coloridas” foi criado com o objectivo de, através de obras de pintura e reboco em cerca de 3 mil moradias, pôr fim à cor cinza que domina os centros urbanos do País.