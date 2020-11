MAA defende uso eficiente de pastos e outras acções resilientes no sector da agro-pecuária

O ministro da Agricultura e Ambiente defendeu, este sábado, o uso mais eficiente de pastos e tomada de outras medidas que evitam a erosão e garantem a conservação do solo, para que haja mais resiliência no sector da agro-pecuária.

Gilberto Silva, que falava aos jornalistas na localidade de Funcos Bandeira, em São Lourenço dos Órgãos, após constatar no terreno as acções de formação e sensibilização sobre a recolha e conservação de pastos, referiu que se tem estado a falar muito na resiliência do sector, dai o programa de confinamento dos animais, através do qual mais de 100 curais já foram construídos.

No seu entender é preciso dar continuidade a este trabalho, mas também aproveitar esta época de recolha de pastos para promover acções de formações.

“Esta formação é muito importante porque encoraja os técnicos e criadores de gado sobre a importância dos seus trabalhos no domínio de recolha e conservação de pastos, mas também de manejo de animais”, explicou.

O governante admitiu que é necessário preparar-se para a recolha de sementes, revelando que já existe um programa de recolha junto dos agricultores, para que se possa fazer uma “boa promoção” de lançamento de sementes e produção de pasto a nível nacional no próximo ano.

“É este trabalho que temos que repetir todos os anos para podermos recuperar os campos de pastagens que já estão degradados”, observou, garantindo estas acções vão garantir “mais quantidade e qualidade de pastos”.

Por sua vez, a formadora e técnica do Ministério da Agricultura e Ambiente Lígia Matos alertou para a importância de criar animais em espaço fechado, com base em três aspectos, nomeadamente espaço apropriado, alimentação e nutrição correcta e saúde animal.

“Tudo isso está dentro de um contexto de contingentação de ruminantes”, realçou, esclarecendo que para criar os animais num espaço fechado é preciso criar condições no curral, que deve estar equipado com bebedouros e dividido de forma que cada animal fique no seu lugar.

O formando Keinilson Fernandes avaliou de forma positiva a formação, tendo em conta que passou a compreender os três aspectos essenciais a considerar na criação de animais para que se possa ter melhores resultados.