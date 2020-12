Novo serviço de cabo submarino disponível no primeiro semestre de 2021

O secretário de Estado Adjunto para a Inovação e Formação Profissional garantiu esta quarta-feira, na Cidade da Praia, que o novo serviço de cabo submarino vai estar disponível no primeiro semestre de 2021.

Pedro Lopes deu estas garantias aos participantes do I Fórum da Segurança da Internet, que decorre entre quarta e quinta-feira, em mais uma iniciativa da Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), em formato online, sob o lema “Internet, Pandemia e Sustentabilidade”.

Ao que apurou a Inforpress, o novo cabo da fibra óptica submarina está a ser construído para dar resposta à demanda de tráfego, pelo que está projectado para permitir um crescimento significativo da Internet, computação em nuvem e serviço 5G.

O governante, que saudou a organização pela iniciativa, face a importância da segurança da Internet no país, aproveitou a cerimónia da abertura deste fórum para destacar o parque tecnológico como um grande investimento para o País, asseverando que Cabo Verde quer fazer da economia digital uma ferramenta da escala social.

Pedro Lopes associou o novo serviço do cabo submarino à edificação do Parque Tecnológico que o mesmo apresentou como um “grande investimento” para Cabo Verde nesta era digital.

De acordo com a organização esta iniciativa é apoiada pelas Nações Unidas que reúne pessoas e organizações de vários grupos de partes interessadas em igualdade para discutir questões que a ARME promove na qualidade da entidade reguladora do sector das comunicações electrónicas e membro da equipa organizadora do IGF – Cabo Verde.

Durante os dois dias deste fórum serão debatidos temas como “Inclusão Digital – Internet para todos?”, “Como construir uma cultura de privacidade e protecção de dados pessoais desde a escola” e “A importância das competências digitais no meio da pandemia de covid-19”.

Conteúdos ilegais na Internet – “Dark web versus cibersegurança”, “O que elas têm a dizer sobre género, empoderamento e Internet, crianças e adolescentes: que acções de educação e consciencialização para uso seguro, saudável e responsável da Internet? completam o quadro dos painéis deste fórum.